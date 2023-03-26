До річниці звільнення Ірпеня від російських окупантів, яке відбулось 28 березня 2022 року, вийшов фільм «Форпост Ірпінь». Про це повідомляється на офіційному сайті стрічки.

Фільм створено на основі книги-хронології «Битва за Ірпінь» Петра Щербини, який виступив продюсером та керівником авторської групи фільму до річниці визволення міста.

В стрічці використали відеоматеріали, зняті учасниками подій: воїнами територіальної оборони та ЗСУ, лікарями, волонтерами, цивільними жителями, які евакуювалися.

За словами Петра Щербини, «Форпост Ірпінь» – це шана героїзму загиблих бійців героїчної територіальної оборони Ірпеня, які ціною свого життя не пропустили ворога до столиці України.

Закадровий голос оповідача належить українському музиканту, солісту гурту «Друга Ріка» Валерію Харчишину. 40-хвилинну документальну стрічку можна переглянути за посиланням.