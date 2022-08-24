Пам’ятний знак бійцям ТРО в Ірпені Київської області

В середу, 24 серпня, в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних сил України, повідомив міський голова Олександр Маркушин.

«Завдяки стійкості й незламності цих бійців ми встояли і здобули нашу перемогу. Завдяки їхньому високому патріотизму і жертовності», – зазначив він.

Маркушин також розповів, що в боях із російськими загарбниками загинули 38 захисників Ірпеня.

Ірпінь перебував під російською окупацією від початку війни і до кінця березня. Місто звільнили від загарбників разом з усією Київщиною.

За час окупації в Ірпені, а також у Бучі, Гостомелі, Бородянці та інших населених пунктах області була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які цивільні одягали на вимогу окупантів.

За час окупації Київської області від рук російських воєнних злочинців загинули приблизно 1500 цивільних.