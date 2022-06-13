Ще близько 1,2 тис. тіл наразі не ідентифіковано

Національна поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців. Ще 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, наразі не ідентифіковані, триває процес їх встановлення. Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За словами Клименка, лише на Київщині загинули понад 1500 цивільних. Голова Нацполіції нагадав, що у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, що лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, попри білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити.

«По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тис. людей, знайдених, зокрема, у братських могилах», – розповів він.

Велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках та квартирах від мінно-вибухових травм.

Коментуючи тему братських могил Клименко зазначив, що наразі рано називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по кілька тіл.

«У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках», – додав він.

Приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки. За словами Клименка, убиті люди не мали жодного відношення до військових чи правоохоронних структур.

Голова Нацполіції також наголосив на тривалості та складності процесу.

«На сьогодні не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, достатньо кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, які були поховані, розстріляні, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі – батько-мати-рідні діти. Тільки так ми працюємо», – розповів Ігор Клименко.

Зазначимо, що озвучені Клименком дані не є остаточними. На думку фахівців, про багато злочинів російських окупантів наразі нічого не відомо, а тому кількість вбитих цивільних людей може бути значно вищою. Зокрема, мер Маріуполя Вадим Бойченко стверджує, що російські окупанти вбили понад 22 тис. маріупольців, що вдвічі більше, ніж було вбито за 2 роки під час Другої світової війни.