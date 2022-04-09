До онлайн-архіву вноситимуть усі воєнні злочини, які були скоєні армією РФ в Україні від початку вторгнення 24 лютого

Вчинені російською армією в Україні воєнні злочини заноситимуть до онлайн-архіву. Його спільно з партнерами створило Міністерство закордонних справ. Про це 9 квітня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Сюди вноситимуть воєнні злочини, які були скоєні російською армією в Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, інформує прес-служба МЗС.

Онлайн-архів уже працює та доступний за посиланням.

Задокументовані воєнні злочини поділені на 7 категорій:

Вбивство невинних;

Напади на цивільне населення або цивільні об'єкти;

Руйнування населених пунктів;

Заручники та тортури;

Незаконна депортація;

Напад на релігію та культуру;

Зґвалтування.

Дані будуть постійно оновлюватися у взаємодії з українськими правоохоронним органами, міжнародними організаціями та моніторинговими місіями.

«Тисячі вбитих, закатованих, розстріляних росіянами українців. Вбиті мирні люди зі зв’язаними за спиною руками на вулицях Бучі. Зґвалтовані та вбиті жінки та діти. Обстріли пологових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків, гуманітарних коридорів. Примусова депортація до РФ. Ми ретельно документуємо кожне звірство, кожен злочин. Ми створили спеціальний онлайн-архів злочинів, щоб світ знав правду, а росіяни понесли відповідальність за кожну українську сльозу та краплю крові», – наголосив Дмитро Кулеба.

На його переконання, онлайн-архів гарантує, що росіяни не зможуть приховати від світу правду про свої страшні злочини в Україні.

«Ми обов’язково покараємо російських воєнних злочинців за звірства в Україні. Не лише виконавців, а й командирів, які віддавали накази, та всю вертикаль до військово-політичного керівництва РФ», – запевнив Кулеба.

Онлайн-архів є невід’ємною частиною сайту War.Ukraine.ua – офіційного ресурсу про війну РФ проти України.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні російськими військовими в Бучі та інших містах України, вимагають негайних дій міжнародної спільноти.

Російські військові з неймовірною жорстокістю знищують цивільних, займаються мародерством. На сході країни вони обстрілюють цивільну інфраструктуру, вбивають та катують мирних мешканців, насильно вивозять українців на територію Росії. На Київщині російські військові влаштували у Бучі геноцид, масово вбиваючи цивільних та розстрілюючи їх просто на вулиці. Після звільнення міста з-під російської окупації про звірства росіян дізнався весь світ. У Макарові на Київщині виявили тіла 132 розстріляних росіянами людей. раніше також повідомлялося, що за час окупації Київщини найбільше людей загинуло у Бородянці. Проте щодня стають відомі нові жахливі факти воєнних злочинів російських військових проти українського мирного населення.