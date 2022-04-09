У звільнених з-під російської окупації населених пунктах виявляють нові масові поховання. Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, у селищі Макарів на Київщині виявили тіла 132 людей, яких розстріляли росіяни.

«У звільненому від окупантів селищі Макарові Київської області виявили 132 розстріляні особи – є як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих», – написала Денісова.

Вона також повідомила про катівню у Бучі та штаб кадирівців. За словами, Денісової, вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

За інформацією міської влади всього в Бучі виявили уже 360 вбитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей.

У лісі на виїзді з Гостомеля у бік Ірпеня місцеві мешканці також знайшли розстріляний автомобіль із сім’єю.