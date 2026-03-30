У фільм «Мумія 4», крім Брендана Фрейзера та Рейчел Вайс, повернеться ще один актор із оригінального касту. Йдеться про Джона Ганна, який зіграв брата героїні Вайс Евелін Джонатана. Він грав у першій Мумії та мав епізодичні ролі у двох наступних частинах. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зйомки нової частини фільму «Мумія» заплановані на осінь і відбуватимуться в Лондоні та Марокко. Попередньо прем’єра очікується 19 травня 2028 року. Деталі фільму поки що не відомі, однак повідомлялося, що нова частина проігнорує третю, в якій Марія Белло замінила у головній жіночій ролі Рейчел Вайс.

Додамо, що оригінальний фільм «Мумія» вийшов у 1999 році та складався з трьох частин. Головні ролі виконали Брендан Фрейзер, Рейчел Вайс, Джон Ганна, Кевін Дж. ОʼКоннор, Арнольд Вослу та інші.