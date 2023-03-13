Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на заяви премʼєр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі та грузинських парламентарів про «підготовку державного перевороту, втягування їхньої країни у війну з Росією та надсилання сил для розпалювання громадянської війни».

«Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада», – наголосив Ніколенко.

В МЗС України переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцну дружбу українців та грузинів.

«Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці боряться за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього», – зазначив речник міністерства.

Нагадаємо, 12 березня проросійський премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що під час акцій протесту в Тбілісі були явні ознаки того, що Київ намагається втручатися в те, що відбувається. Як приклад він навів звернення президента України Володимира Зеленського щодо Грузії.

На його думку, у Києві незадоволені, що «Грузія не вплуталася в другий фронт». Серед тих, хто зацікавлений у зміні влади Грузії та втягуванні у війну, він також назвав депутатів Європарламенту.

Гарібашвілі назвав українських політиків, які підтримали протести у Тбілісі, «лузерами» та порадив їм «стежити за своєю країною».