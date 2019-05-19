В Нью-Йорку українці пікетували Карнеґі-хол через виступ російського диригента Гергієва

Валєрій Гергієв

В Нью-Йорку біля концертного залу Карнеґі-хол перед виступом російського диригента Валєрія Гергієва, який підтримав анексію Криму, 18 травня відбулась акція протесту, повідомив «Укрінформ».



Мітингувальники тримали у руках плакати «Гергієв – путінський лакей», «Гергієв підтримує путінські війни», «Грузія, Україна, Сирія», «Прихильникам Путіна не раді у Нью-Йорку». Серед активістів були не лише українці, а й грузини та росіяни.



«У квітні 2014 року група діячів культури РФ підписала колективний лист на підтримку політики Путіна щодо анексії Криму. Кожного разу, коли диригент Гергієв приїжджає у Сполучені Штати, або десь виступає - а у нас є друзі у різних країнах – ми проводимо акції. Ми інформуємо публіку про його вчинок, про його підпис за номером 97. І поки він буде приїжджати, поки не відкличе свого підпису, ми будемо його зустрічати», – розповіла одна з організаторів акції Валерія Бардакова.

За її словами, акції приносять певний результат.



«Щоразу коли ми проводимо цей протест, є люди, які до мене підходять і кажуть, що здали квитки. Вони кажуть, що нічого не знали, дякують, що ми їх поінформували, і запевняють, що не підуть на концерт. Сьогодні теж дві пари американців підійшли до мене, і сказали, що здали квитки (квиток на концерт Гергієва коштує у середньому близько 100 доларів, – «Укрінформ»)», – зазначила Бардакова.



Вона додала, що такі акції проводяться не лише проти Гергієва, а й проти решти підписантів листа на підтримку анексії Криму.

Акції проти виступів російських режисерів, диригентів та інших діячів тривають в США вже давно.

Як відомо, навесні 2014 року російські культурні діячі публічно висловилися на підтримку політики Владіміра Путіна щодо окупації Криму та загалом війни в Україні. Відповідний лист до нього 19 березня підписали 511 осіб, серед них був і Валєрій Гергієв.