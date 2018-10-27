В Одесі пограбували відомого завдяки YouTube вчителя фізики

Павло Віктор відомий завдяки своїм урокам на YouTube

В Одесі на вулиці Люстдорфська дорога у четвер, 25 жовтня, троє невідомих зіштовхнули 64-річного чоловіка з велосипеда та відібрали у нього транспортний засіб, повідомила обласна поліція. Як повідомив заступник голови Одеської облдержадміністрації Сергій Колебошин, йдеться про вчителя фізики Павла Віктора, який відомий завдяки своїм відеоурокам на YouTube.

«Потерпілий самостійно звернувся по допомогу до медичного закладу із тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті падіння з велосипеда. Поліцейським про подію повідомили лікарі», – розповіли правоохоронці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Сергій Колебошин повідомив, що Павла Віктора госпіталізували, у нього перелом шийки бедра, а понеділок, 29 жовтня, йому призначили операцію. Втім, чиновник зазначив, що на відновлення стану здоров’я вчителя знадобиться не один місяць.

YouTube-канал вчителя Павла Віктора має понад 130 тисяч підписників і більш ніж вісім мільйонів переглядів. Перші прямі трансляції уроків пан Віктор почав робити для учнів, які пропускали заняття. Після цього пан Віктор спробував вести трансляції під час звичайних уроків у класі. Ідея сподобалася як учням, так і керівництву ліцею. Викладача забезпечили обладнанням: мікшером і двома камерами. Виявилося, що відео вчителя активно дивляться на Youtube, тож він вирішив записати повний курс фізики.

Дивіться відео про одеського вчителя фізики Павла Віктора, якого 25 жовтня пограбували невідомі: