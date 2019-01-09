В Одесі СБУ викрила на хабарництві посадовця поліції
Правоохоронець вимагав хабарі від підприємців, за безперешкодне здійснення ними комерційної діяльності
Співробітники СБУкраїни викрили на систематичних хабарах керівника підрозділу одного із райвідділів ГУ НП в Одеській області. Про це 9 січня повідомляє прес-служба СБУ.
Повідомляється, що підполковник поліції налагодив механізм одержання хабарів від місцевих підприємців за безперешкодне здійснення ними комерційної діяльності. Вартість «послуг» зловмисника становила від трьохсот доларів США щомісяця з одного торговельного місця. Також співробітники СБУ задокументували факт вимагання від приватного підприємця чотирьох тисяч американських доларів.
За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у визнанні родича одного з підприємців непридатним до військової служби. Правоохоронці затримали поліцейського на робочому місці під час отримання трьох тисяч вісімсот доларів США – чергового траншу хабара. Раніше оперативники спецслужби зафіксували одержання зловмисником неправомірної вигоди у розмірі п’ятсот американських доларів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.