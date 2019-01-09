В Одесі СБУ викрила на хабарництві посадовця поліції

Правоохоронець вимагав хабарі від підприємців, за безперешкодне здійснення ними комерційної діяльності

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:113570

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Співробітники СБУкраїни викрили на систематичних хабарах керівника підрозділу одного із райвідділів ГУ НП в Одеській області. Про це 9 січня повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що підполковник поліції налагодив механізм одержання хабарів від місцевих підприємців за безперешкодне здійснення ними комерційної діяльності. Вартість «послуг» зловмисника становила від трьохсот доларів США щомісяця з одного торговельного місця. Також співробітники СБУ задокументували факт вимагання від приватного підприємця чотирьох тисяч американських доларів.

За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у визнанні родича одного з підприємців непридатним до військової служби. Правоохоронці затримали поліцейського на робочому місці під час отримання трьох тисяч вісімсот доларів США – чергового траншу хабара. Раніше оперативники спецслужби зафіксували одержання зловмисником неправомірної вигоди у розмірі п’ятсот американських доларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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