Хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка – в реанімаційній

В Одесі померли чотирирічний двійнята – хлопчик та дівчинка. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною, повідомили у вівторок, 16 травня, у прес-службі поліції Одеської області.

До правоохоронців звернулися лікарі, які зафіксували смерть двійнят у неділю, 14 травня. Хлопчик помер до приїзду лікарів.

«Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле, і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло – покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився, і мати викликала "швидку". На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка – у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною», – повідомили у прес-службі поліції.

За фактом смерті двійнят поліцейські внесли до ЄРДР відомості за ч. 2 1, 2 ст. 115 (з позначкою «нещасний випадок») та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання роботи медика). Правоохоронці розпочали провадження, в рамках якого встановлять причину смерті двійнят.

Завідувач відділення анестезіології Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко розповів, що дівчинку доставили до лікарні близько четвертої ранку у важкому стані, де вона пробула п’ять годин. Після інтенсивної терапії, зазначив лікар, було певне покращення стану, після чого дитину перевели на штучну вентиляцію легенів. Близько десятої ранку у дівчинки зупинилося серце, й попри спроби реанімації, о 10:45 лікарі констатували смерть, пише «Суспільне»..

У медиків є кілька версій, що могло спричинити смерть дитини. Одна з них - соматичне захворювання. Лікар розповів, що важко було щось одразу діагностувати, адже у дівчинки були запальні зміни в складі крові. Також був наявний токсикаційний синдром: у дитини була сіро-землистого кольору шкіра, порушення периферійного кровообігу, нестабільна гемодинаміка, тому медики не виключали як харчове, так і отруєння хімічною речовиною.

Володимир Босенко розповів, що лікарі спілкувалися з матір’ю, намагаючись з’ясувати, чи вживала донька які-небудь препарати, але матір чіткої відповіді не дала. Разом з тим, жінка почувалась добре, не мала ознак захворювання. Розповіла вона медикам і про прихід медсестри.

«Вона черговому лікарю сказала, що сестра зробила укол протиблювотного препарату “Церукал”, але він не міг привезти до того стану, з яким дитина потрапила до нас. …. Він ніякого впливу на перебіг захворювання не мав. …. Препарат був введений в дозі, яка відповідає дозі цього віку», – зазначив лікар.

Він також розповів, що до лікарні іноді потрапляють діти з отруєнням «Церукалом», однак з іншими симптомами й ці випадки не закінчуються летально. Також, за словами лікаря, до такого стану також не призвели б нітрати, які начебто могли міститися в овочах, які їли діти.

Нагадаємо, 16 травня Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною місцеву мешканку в неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки її неповнолітній син потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням. Матір трьох дітей не вперше штрафують за неналежний догляд за ними, а також за насильство над чоловіком. Жінку оштрафували на 1700 грн.