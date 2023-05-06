Прикордонник надав першу медичну допомогу, а потім дитину госпіталізували

Польський офіцер прикордонної служби врятував життя однорічного немовляти з України. Нещасний випадок трапився 3 травня у пункті пропуску Устилуг-Зосін. Дитина перестала дихати, у його мами почалася паніка, а прикордонник не розгубився і надав допомогу до приїзду швидкої. Рятувальну операцію зафіксувала камера спостереження. Про цей випадок розповіли у польській Прикордонній службі.

На автомобільному прикордонному переході в Зосіні близько опівночі пасажирка українського автобуса помітила, що її син не дихає і синіє. Жінка з дитиною на руках намагалася отримати допомогу в павільйоні українських митників. Звідти разом з офіцеркою вони побігли в зону польської прикордонної варти і повідомили колегам, що однорічний хлопчик не подає ознак життя.

«Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат – офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби, який здійснював пропуск на в’їзд до Польщі, негайно забрав дитину від матері, яка тремтіла. Він поклав дитину животом на ліву руку. Потім він кілька разів вдарив її по спині. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями. Під час надання першої медичної допомоги на місце події прибув офіцер із дефібрилятором та викликали бригаду медиків», – повідомили у Надбужанському відділі прикордонної служби Польщі.

Через 15 хвилин приїхала швидка допомога. Медпрацівники вже притомну дитину відвезли до лікарні в Грубешові.