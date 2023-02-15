Слідство пов’язане із земельними ділянками, які компанія придбала у період з 2016 по 2021 роки

В офісі відомої української IT-компанії MacPaw, а також у будинку її засновника та CEO Олександра Косована проходять обшуки. Про це у середу, 15 лютого, повідомив сам Косован у Facebook.

За його словами, слідство пов’язане із земельними ділянками, які компанія придбала у період з 2016 по 2021 роки. За словами підприємця, зараз чиновники намагаються відібрати у компанії цей актив.

Косован також запевнив, що ще до обшуків компанія надала всі необхідні документи слідчим. Попри це правоохоронці вирішили провести слідчі дії.

«До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки в нашому випадку — необов'язковий захід. Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні», – написав Косован.

Підприємець переконаний, що навіть в умовах війни «всередині країни знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтереси всієї країни».

«Заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат у країні», – переконаний він.

Косован уточнив, що обшуки проводять Спеціалізована екологічна прокуратура, Головне слідче управління Нацполіції та оперативні працівники. У самих відомствах наразі інформацію про обшуки не коментували.

Підприємець оприлюднив кадастрові номери низки земельних ділянок про які йде мова. Згідно з онлайн-картою Держгеокадастру, вказані землі розташовані в Бориспільскому та Переяслав-Хмельницькому районі Київської області Циблівської сільської територіальної громади. Якщо порівнювати географію ділянок на карті, у цьому районі розташована база для відпочинку працівників компанії MacPaw Village, зазначає AIN.UA.

Як пише Forbes, Косован входить до списку найбагатших українців. Зокрема у 2021 році він перебував на 43 сходинці рейтингу з капіталом в 235 млн доларів. У 2019 році Олександр Косован був одним з спонсорів партії «Голос».

Сама ж компанія MacPaw, яка спеціалізується на програмному забезпечення до техніки Apple, після початку широкомасштабного вторгнення випустила два застосунки: для виявлення російських і білоруських програм та відстежування місцеперебування команди.

Крім того, фонд SMRK Косована інвестував у стартап Esper Bionics, який розробляє розумні протези. Також MacPaw інвестував 1 млн доларів у розвиток інноваційного хабу «Промприлад.Реновація» в Івано-Франківську. Загалом Благодійний фонд MacPaw Foundation закупив військове обладнання, спорядження та медичних виробів на 5,4 млн доларів.

MacPaw Foundation запустила міжнародну кампанію #DiakuYOU, щоб віддячити людям з усього світу, які продовжують підтримувати боротьбу українців за незалежність. Компанія також активно допомагає ЗСУ і є автором застосунку SpyBuster, який дозволяє виявляти російське та білоруське ПЗ та захищає користувачів від кіберзагроз, пов'язаних із країнами-агресорками, зазначає портал SPEKA.