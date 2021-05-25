Під час кінофестивалю «Золотий вітязь» в окупованому Севастополі зірвали показ пропагандистського фільму «Ополченочка», передає «Крым.Реалии» у вівторок, 25 травня.

Фільм не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі «Москва». Бойовик угруповання «ЛНР» Роман Разум, який є також продюсером, назвав цю ситуацією «диверсією». Він стверджує, що замість фільму «Ополченочка» демонстрували картину про героїв АТО. Назву українського фільму він не вказав.

Бойовик також скаржився, що фестиваль не взяв «Ополченочку» в конкурсну програму, а його організатори не оплатили їм проїзд з Луганська та проживання в Севастополі.

Прем’єра пропагандистського фільму «Ополченочка» відбулася в 2019 році. В фільмі також в ролі самої себе знялася колаборантка, екс-«прокурорка» окупованого Криму та депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська.