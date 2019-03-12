В Острозі вісім учнів потрапили до лікарні через розпилення газу в училищі
В Острозі Рівненської області через розпилення в училищі газоподібної речовини постраждали восьмеро неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.
Повідомлення про те, що в приймальне відділення лікарні доставлені восьмеро учнів місцевого професійно-технічного училища, надійшло сьогодні, 12 березня, близько 15:30.
На місці події поліцейські встановили, що в холі навчального закладу невідома особа розпилила газоподібну речовину, внаслідок чого з інгаляційним отруєнням у медзаклад госпіталізували шестеро дівчат та двоє хлопців віком від 15 до 17 років.
Поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема особу правопорушника та вид газового балончика.
Нагадаємо, у класі Надвірнянської загальноосвітньої школи №4 учень розпилив перцевий газ із балончика. У кількох школярів діагностували подразнення верхніх дихальних шляхів.