В Острозі вісім учнів потрапили до лікарні через розпилення газу в училищі

В Острозі Рівненської області через розпилення в училищі газоподібної речовини постраждали восьмеро неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Повідомлення про те, що в приймальне відділення лікарні доставлені восьмеро учнів місцевого професійно-технічного училища, надійшло сьогодні, 12 березня, близько 15:30.

На місці події поліцейські встановили, що в холі навчального закладу невідома особа розпилила газоподібну речовину, внаслідок чого з інгаляційним отруєнням у медзаклад госпіталізували шестеро дівчат та двоє хлопців віком від 15 до 17 років.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема особу правопорушника та вид газового балончика.

Нагадаємо, у класі Надвірнянської загальноосвітньої школи №4 учень розпилив перцевий газ із балончика. У кількох школярів діагностували подразнення верхніх дихальних шляхів.