В Острозі вісім учнів потрапили до лікарні через розпилення газу в училищі

СуспільствоАндрій Стець, 12 березня920

До теми

В Острозі Рівненської області через розпилення в училищі газоподібної речовини постраждали восьмеро неповнолітніх. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Повідомлення про те, що в приймальне відділення лікарні доставлені восьмеро учнів місцевого професійно-технічного училища, надійшло сьогодні, 12 березня, близько 15:30.

На місці події поліцейські встановили, що в холі навчального закладу невідома особа розпилила газоподібну речовину, внаслідок чого з інгаляційним отруєнням у медзаклад госпіталізували шестеро дівчат та двоє хлопців віком від 15 до 17 років.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема особу правопорушника та вид газового балончика.

Нагадаємо, у класі Надвірнянської загальноосвітньої школи №4 учень розпилив перцевий газ із балончика. У кількох школярів діагностували подразнення верхніх дихальних шляхів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Івано-Франківщині школяр розпилив перцевий газ у класі, 11 учнів постраждали ZAXID.NET
У дрогобицькій школі хлопець бризнув з газового балончика у обличчя семикласнику ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук