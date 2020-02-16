Audi 80 з тілами чотирьох молодих хлопців знайшли в озері на Яворівщині

Схоже, автомобіль впав в озеро через необережність водія

СуспільствоНаталія Шутка, сьогодні, 11:3284850

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Audi 80 з тілами чотирьох молодих хлопців знайшли в озері на Яворівщині
фото ДСНС
AUDI 80 злетіло з дороги в озеро, четверо осіб загинули

Вранці у неділю, 16 лютого у с. Коти Яворівського району на Львівщині у водоймі біля дороги Рава-Руська-Судова Вишня виявили автомобіль Audi 80, у якому знайшли мертвими чотирьох молодих хлопців, віком 19-24 роки.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, вранці у неділю близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Коти Яворівського району у водоймі виявлено автомобіль.

Усі загиблі – мешканці Яворівського району, віком 19-24 роки (фото ДСНС та Ігоря Зінкевича)

За попередніми даними поліції, 20-річний водій Audi 80, мешканець Яворівського району, не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль злетів з дороги в озеро і перекинувся на дах. В автомобілі разом з водієм перебували троє пасажирів – усі молоді хлопці, мешканці Яворівського району, віком 19-24 роки. Усі вони загинули.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування.

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