Станом на 11 липня в Польщі були офіційно зареєстровані 1221596 українських біженців

З початку повномасштабного вторгнення держави-терориста Росії в Україну за спрощеною процедурою у Польщі стали до роботи 358 тис. українців. Про це повідомило міністерство сім’ї та соціальної політики Польщі, інформує «Суспільне».

«Ринок праці: працевлаштувалися в Польщі 358 тис. українців», – зазначило відомство у Twitter.

Більшість людей почали роботу у таких воєводствах:

Мазовецьке з центром у Варшаві – 79 тис.;

Нижньосілезьке з центром у Вроцлаві – 37,9 тис.;

Лодзинське воєводство з центром у Лодзі – 35,2 тис.;

Великопольське з центром у Познані – 33,3 тис.

️ #RynekPracy: zatrudnienie w Polsce znalazło już 358 tys. obywateli Ukrainy .

Najwięcej osób rozpoczęło pracę w województwie:

mazowieckim (79 tys.),

dolnośląskim (37,9 tys.),

łódzkim (35,2 tys.),

wielkopolskim (33,3 tys.). pic.twitter.com/XZVeN0y1qu — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) July 27, 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що польський уряд спростив процедуру отримання Карти поляка для громадян України.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 12 липня було зафіксовано 9152696 перетинів кордону з боку України. Найбільше біженців з України прихистила Польща. Станом на 11 липня там були офіційно зареєстровані 1221596 українських біженців.