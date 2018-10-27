В проект бюджету на 2019 рік Кабмін заклав 55 млрд гривень на субсидії

Цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, становила 6,9 млн

Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд гривень, як обсяг субсидій для населення. Про це в ефірі одного з каналів сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує прес-служба уряду.

Голова Кабміну зауважив, що цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, становила 6,9 млн.

«Наступного року цей показник залишиться, за прогнозами, в таких же межах. І вимушене підвищення ціни на газ, а отже тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію», - йдеться у повідомленні.

Він також заявив, що всім соціальним службам дано доручення – максимально виважено і уважно вирішувати проблеми людей.

«І навіть ті сім’ї, які не відповідають критеріям надання субсидій, але опинилися у скрутній ситуації, можуть звернутися до спеціальних комісій при органах соціального захисту», - повідомляє прес-служба.

«Є різні обставини, і їх потрібно враховувати. Основний критерій – доходи людей. Якщо вони невисокі – люди отримують підтримку», - зазначив Гройсман.

Як інформував ZAXID.NET, уряд пообіцяв компенсувати комунальні витрати сім’ям, які не встигли оформити субсидію