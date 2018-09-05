Оновити документи на отримання субсидії варто вже у вересні

З настанням вересня мешканці Львова та області почали активно цікавитися, чи отримають вони субсидії на новий опалювальний період. Адже навесні було прийнято нову програму житлових субсидій, згідно з якою частина громадян може втратити право на державну допомогу з оплати житлово-комунальних послуг.

Кому саме не пощастить? Хто мусить обов’язково оновлювати документи для нарахування субсидій? На яких умовах можуть розраховувати на допомогу від держави безробітні?

За відповідями на ці та інші запитання ZAXID.NET звернувся до заступника директора департаменту соціального захисту ЛОДА Віктора Степанюка.

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Перерахунок субсидій на новий опалювальний період, як повідомив Віктор Степанюк, розпочнеться у жовтні, з початком опалювального сезону, а для домогосподарств, які використовують газ або електричну енергію для індивідуального опалення, субсидія розраховується з 16 жовтня. Але вже тепер, у вересні, мешканці Львова та області мають можливість оновити документи (заново написати заяву і заповнити декларацію), усунути перешкоди (погасити заборгованість), які не дають право на отримання субсидії.

«Громадянам, у яких нічого в родині не змінилося: доходи залишилися на тому ж рівні, що й були, не змінилася кількість членів родини (нікого нового не прописали, не виписали), оновлювати документи не потрібно, субсидії їм перерахують автоматично. Однак є частина громадян, яким для отримання допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг слід оновити документи. І не варто чекати до жовтня, а зробити це можна вже у вересні», - каже Віктор Степанюк.

Хто мусить заново оновлювати документи?

За новими правилами нарахування субсидії, які діють з травня 2018 року, для нарахування субсидій громадянам обов’язково слід оновити документи - почали заново писати заяву і заповнити декларацію про доходи – за таких умов:

- якщо у домогосподарстві проживають особи, які не мають доходів;

- якщо дохід хоч одного працездатного члена родини менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн);

- якщо працездатні члени родини не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох місяців (819,06 грн х 3 = 2457,18 грн);

- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають,

- внутрішньо переміщені особи;

- особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою;

- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків).

Чотири нововведення, які будуть діяти цього опалювального періоду

Цього опалювального періоду будуть діяти чотири нововведення, про які людям, які розраховують на субсидії, конче варто знати – їх впровадили з травня цього року.

1.Обов’язковий платіж мають сплачувати всі без винятку. Раніше ця оплата не була обов’язковою. Якщо люди економно використовували газ, воду, електроенергію і вкладалися в розмір субсидії або коли на особових рахунках мешканців були переплати, то вони обов’язковий платіж могли не платити. Навесні це правило скасували і тепер обов'язковий платіж повинні платити всі. У кожного сума цього платежу буде різна, оскільки залежить від сукупного доходу всіх членів родини.

2. Заробітчан поставили перед вибором. Громадянам, які працюють за кордоном, а в Україні вважаються безробітними і їм нараховувалися субсидії, уряд запропонував два варіанти:

1.Чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду.

2. Людям працездатного віку органи соцзахисту автоматично нарахують дохід у розмірі трьох прожиткових мінімумів - 5286 грн. (1762 х 3).

Вони також мають сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний - 22% від мінімальної заробітної плати (819,06 грн. х 3 = 2457,18 грн). При цьому контролюється сплата особами єдиного соціального внеску протягом терміну дії субсидії.

Якийсь із варіантів заробітчани мусять прийняти, інакше втратять право на субсидії.

3. Починати економити треба вже з жовтня. Ті, хто економно використовує газ, електроенергію і хоче наприкінці року за зекономлені енергоносії отримати «премію» (135 грн. за зекономлених 150кВт/год і 695 грн. – за 100 куб. газу), повинні економити вже з першого місяця опалювального періоду, бо норми споживання енергоносіїв зменшили. Так на місяць на 1 м2 опалювальної площі в опалювальний період виділяють 4,5 куба газу (раніше було 5 кубів) і 30 кВт/год (було 51 кВт/год).

4. Нечесно отримані субсидії змусять повернути. Працівники соцзахисту радять не хитрувати і в декларації про доходи вказувати правдиві дані про доходи, бо про неправдиві рано чи пізно стає відомо і тоді громадян змусять повернути суму отриманих субсидій. Лише у Львові торік таких сімей було 219 і вони змушені були повернути субсидії на майже 1,5 млн грн.

Хто втратить право на субсидії ?

Торік на Львівщині в опалювальний період субсидію отримувало майже 460 тис. домогосподарств. Цього року їх буде менше, за попередніми даними десь на 40%, хоча точні дані будуть відомі після перерахування субсидій. Є категорія громадян, які за житлово-комунальні послуги мусять платити з власних коштів. Держава допомагатиме лише тим, хто дійсно не може обійтися без субсидії.

1.Власники квартир, площа яких перевищує 120м2 чи індивідуального будинку – 200 м2 (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування), про субсидію мусять забути і житлово-комунальні послуги оплачувати без державних субвенційних коштів.

2.Власники транспортних засобів (окрім мопеда), з дати випуску яких минуло менше п’яти років. Виняток є лише для тих, хто отримав транспортні засоби безкоштовно чи придбав на пільгових умовах через підрозділи соцзахисту.

3. Володарі дороговартісних покупок. Громадяни, які протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією, купили чи набули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або одноразово оплатили будь-які послуги на суму понад 50 тис. грн., втрачають право на субсидію.

4. Боржники. Тим домогосподарствам, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг понад два місяці (на суму, яка перевищує 340 грн.), субсидію не перерахують, поки не погасять заборгованості.

«При виникненні спірних питань домогосподарства можуть звернутися до спеціальної комісії, яка є при райдержадміністраціях та містах обласного значення. Про це вони зазначають в заявах про призначення житлових субсидій. Для прикладу, особа придбала кардіостимулятор для родича, вартість якого перевищує 50 тис. грн. або здійснила дороговартісну покупку, яка для неї життєво необхідна. Комісія розглядатиме такі випадки і прийматиме рішення щодо призначення (перерахування) субсидій» - каже Віктор Степанюк.

Визначити розмір своєї субсидії можна онлайн

Тепер, аби довідатися, чи призначено субсидію, не обов’язково телефонувати в управління соціального захисту населення - з липня 2018 року про розмір субсидії на опалювальний і неопалювальний сезони можна дізнатися через сайт Мінсоцполітики. Для цього необхідно лише ввести свою поштову адресу.