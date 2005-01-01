Майже 220 львівським родинам доведеться повернути отримані субсидії

Основна причина, через яку доведеться повернути субсидію, - продаж житла

За результатами перевірки, яку цього року провело Мінсоцполітики, 22 813 сімей зі Львова при оформленні субсидій подали недостовірну інформацію. Одні написали неправильний номер паспорта, натомість інші – приховали доходи, не повідомили про нових членів родини тощо.

«Понад 2,5 тис. родин вказали неправильну інформацію про доходи, 7,7 тис. родин не повідомили про придбання-продаж житла, 390 сімей – про купівлю-продаж земельних ділянок, 11 199 родин вказали неправдиві дані про місце праці, 689 сімей – про склад сім’ї (реєструють нових членів сім’ї, які мають доходи, але про це не повідомляють)», - повідомила ZAXID.NET заступниця начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.

Серед тих 22 813 сімей, які подали недостовірні дані, за словами Лесі Дронь, було виявлено 362 випадки, коли недостовірна інформація вплинула на розмір субсидії. А 219 родинам доведеться субсидії повернути на суму майже 1,5 млн грн. Серед них продаж житла приховали 196 сімей, 13 сімей здійснили покупки вартістю понад 50 тис. грн тощо.

Якщо під час перевірки виявили, що родина незаконно отримувала субсидію, або розмір субсидії через невірно надану родиною інформацію був завищений, працівники соціального захисту пропонують родині добровільно повернути кошти. Коли отримувач субсидії категорично не погоджується, тоді органи соцзахисту можуть стягнути ці кошти навіть через суд.

«З тих майже 1,5 млн грн, які 219 родин зі Львова мали повернути до державного бюджету, 1 млн 151 тис. грн вже повернуто. Ці кошти львів’яни повернули добровільно. Цього року у нас не має стягнень через суд. Суми повернення різні, є значні суми, вони залежать від того, який розмір субсидії отримувала сім’я і як довго вона користувалася незаконними субсидіями. Одні - 5-10 тис. грн, інші - 20 тис. грн», - повідомила Леся Дронь.