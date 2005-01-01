У Бродах оштрафували підприємицю, яка приховала купівлю магазина для отримання субсидії

Бродівський райсуд Львівщини 1 червня визнав місцеву мешканку, приватну підприємицю винною у внесені неправдивих відомостей до декларації про її доходи і членів її сім’ї під час подачі заяви на отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та продовження дії субсидії. За шахрайство громадянку оштрафували на 1020 грн.

19 жовтня 2015 року громадянка подала заяву на оформлення субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і разом із цим письмово погодилася повідомляти територіальний орган соцзахисту про зміни у майновому стані. 12 січня 2017 року вона придбала крамницю у Бродах за 75 тис. грн, проте не повідомила про це управління праці та соцзахисту населення Бродівської РДА. Внаслідок цього незаконно отримала субсидії на 9150 грн, йдеться у вироку суду.

Крім цього, 12 квітня 2017 року підсудна звернулася до управління соцзахисту із заявою для отримання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Вона склала декларацію про доходи, в якій вказала, що упродовж року ні вона, ні члени її сім’ї не придбали жодного майна. Як наслідок, жінка неправомірно отримала допомогу на 21635 грн.

23 жовтня 2017 року вона повторно звернулася за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям. Знову письмово заявила, що її сім’я не придбала жодного майна упродовж року. Допомогу жінці призначили, вона безпідставно отримала 8806 грн.

Під час підготовчого засідання обвинувачена та представник управління праці та соцзахисту населення Бродівської РДА уклали угоду про примирення. Суд затвердив її та визначив для громадянки штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вирок суду може бути оскаржений в апеляційній інстанції.