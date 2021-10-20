В роботі соціальної мережі Instagram, яка належить компанії Facebook, стався масштабний збій. На проблеми з доступом до соціальної мережі скаржаться користувачі по всьому світу.

Як пише ZN.ua з посиланням на дані сайту Downdetector, 52% скарг пов'язані з доступом до мобільного застосунку, 34% користувачів не можуть завантажити фотографії, а 14% – отримати доступ до сайту з ПК.

На проблеми скаржаться жителі України, Білорусі, Росії, Польщі, Словаччини, Чехії, Італії та інших європейських країн. Повідомлення про збій в роботі почали надходити приблизно о 17:30 за Києвом.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Проблеми з доступом до соціальних мереж спостерігалися протягом шести годин. Пізніше інженери компанії Facebook пояснили, що збій стався через зміна конфігурації маршрутизаторів, які координують трафік між дата-центрами компанії.