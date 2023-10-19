Начальник районного ТЦК Одеси збагатився на майже 47 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення майже на 47 млн грн у начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси В’ячеслава Кушнерова. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

У травні 2022 року військком та його дружина стали власниками квартири в Одесі площею 111,1 м² за понад 600 тис. грн, яку рік потому продали за 7,56 млн грн. Згодом жінка також придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю близько 1,9 млн грн та продала за 2 млн грн, стверджує НАЗК.

Того ж року мати Кушнерова «подарувала» синові житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 м² на Одещині. Його оцінюють в 1 млн грн. Водночас Агентство встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Тим часом, теща посадовця впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн та автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, додали в НАЗК. Також жінка купувала ще одну автівку від Mercedes вартістю 1,4 млн грн, яку перепродала своїй дочці на 100 тис. грн дорожче.

«Протягом серпня 2022 року члени сім’ї військкома подарували одне одному гроші на загальну суму 30 млн грн, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів», – кажуть у НАЗК.

Окрім того, син військкома став власником квартири площею 55,8 м² в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще майже за пів мільйона гривень. А у 2018 році він придбав у екс-начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тисяч грн. Як кажуть в антикорупційному органі, син Кушнерова не мав на все це достатньо грошей.

«У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами [...] Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів», – наголосили в Агентстві.

НАЗК скерувало матеріали щодо Кушнерова до слідчого управління поліції Миколаївської області для розв’язання питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі отримана інформація містить ознаки незаконного збагачення (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

«Українська правда» з посиланням на свої джерела написала, що посадовець перебуває за межами України. За даними видання, Кушнеров є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема щодо сприяння незаконному перетину кордону.