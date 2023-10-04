Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті

Палата представників Конгресу США проголосувала за відставку Кевіна Маккарті з посади спікера. За відповідне рішення висловилися 216 чиновників. Про це повідомляє «Європейська правда».

Голоси «проти» віддали 210 осіб. Таким чином, республіканець Кевін Маккарті став першим в історії США спікером Палати представників, який був змушений піти з посади.

Пропозицію звільнити Маккарті з займаної посади висунув представник Республіканської партії Метт Гетц. Він був незадоволений тим фактом, що Маккарті пішов на компроміс із демократами і забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути шатдауну. Він також звинувачував Маккарті в тому, що той нібито погодив із Байденом «таємну угоду» щодо фінансування України.

Відомо, що сам Маккарті не виступає принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги – на відміну від ультраправих «колег», але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів, а від української сторони – "план перемоги" у війні.

Після відставки Маккарті його посаду тимчасово обійме республіканець Патрік Макгенрі, голова комітету Палати представників із фінансових послуг, який голосував проти усунення спікера.Тепер у палаті починається процес обрання нового постійного голови. Скільки він буде тривати, спрогнозувати неможливо, оскільки республіканці мають незначну більшість – 221 проти 212 в демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення. Лише після переобрання спікера Палата представників зможе голосувати за інші рішення, в тому числі про надання допомоги Україні.