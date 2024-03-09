Республіканці у Палаті представників, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні. Про це 9 березня повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що американські законодавці сподіваються, що новий законопроект зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України. Плани перебувають на попередній стадії, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону, як тільки Конгрес затвердить черговий законопроект з фінансування уряду 22 березня.

За словами джерел, подальше очікування може відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня. Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту.

Економічна допомога для підтримки загального функціонування уряду України та її довгострокових зусиль з відбудови за цим планом буде підпадати під умови кредиту. Російські активи, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава.

Надання кредитів, як частина пакету, покликане зменшити занепокоєння консерваторів у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Україні і заявили, що не підтримують подальше спрямування коштів американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд доларів, 60 млрд з яких – для України. Законопроект мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на екс-президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроект. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.