У Сумах у лікарню підкинули новонароджену дівчинку. У суботу, 2 січня, невідомий чоловік залишив дитину у приймальному відділенні однієї з лікарень міста. Після попереднього огляду у дівчинки виявили сильне переохолодження. Про це у неділю, 3 січня, повідомили у відділі комунікації Сумської області.

«Близько 11:00 до приймального відділення однієї з лікарень міста невідомий чоловік підкинув немовля. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та ведуть пошуки батьків. Наразі дитину направлено на обстеження до обласної дитячої клінічної лікарні. Попереднім оглядом встановлено, що у дівчинки гостра гіпотермія (переохолодження - ред.)», – повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування) та наразі розшукує батьків дитини.