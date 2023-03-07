В Грузії почались сутички між протестувальниками і поліцією

У столиці Грузії Тбілісі почалися протести через ухвалення першого з кількох законопроектів про «іноагентів». Про це повідомляє «Європейська правда».

7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроект «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Розгляд закону вже 7 березня став несподіванкою – спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Після цього під будівлею парламенту почали збиратись протестувальники. Напруга зросла після того, як співорганізатори протесту закликали переміститися до усіх трьох виходів з парламенту.

Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi. Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid ruling party’s adoption of Russian foreign agent law.



Georgia’s future will be European. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/7sYqAUfmBw — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) March 7, 2023

Поліція почала застосовувати сльозогінний газ та водомети. Судячи ж з оприлюднених в соцмережах відео, протестувальники мабуть з собою «коктейлі Молотова».

Співорганізатори акцій закликали учасників переміщуватися від парламенту на площу Республіки.

The situation in Tbilisi is escalating - protesters started throwing "Molotov's cocktails" at police. President of Georgia will address the nation soon. pic.twitter.com/nwHeubcbtZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023



Частина протестувальників лишились під будівлею парламенту і почали її штурмувати. З вікна будівлі згодом почав йти дим.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала заплановані на вівторок зустрічі у США, де вона перебуває з візитом. У своєму зверненні вона підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон.

Законопроект «Про прозорість іноземного впливу» вніс до парламенту Грузії громадський рух «Сила народу». Він з'явився в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зазначив однією зі своїх цілей протистояння «пропаганді ліберальної ідеології» та «бажанню Заходу втягнути Грузію у війну».

Згідно з документом, до реєстру «іноземних агентів» пропонується включати недержавні організації та ЗМІ, які отримують від 20% фінансування від іноземної держави. На рекламні контракти ця норма не поширюється.

Відмова від реєстрації в реєстрі «іноагентів» може призвести до штрафу в розмірі до 25 тис. ларі (8,8 тис. євро). Юридична або фізична особа, яка внесена до списку «іноагентів», зобов'язана буде надавати щорічні декларації. Також особі, яка потрапила до цього реєстру, буде заборонено отримувати будь-яку інформацію від держслужбовців.

Критики стверджують, що ці норми нагадують російський закон 2012 року, який з тих пір використовувався для придушення інакомислення.

Рух «Сила народу»був заснований колишніми членами правлячої партії «Грузинська мрія», яку, як і сам рух, опозиція неодноразово звинувачувала в проросійських настроях.

Проти ухвалення законопроекту вже виступив ЄС, зазначивши, що це суперечитиме прагненням Грузії до подальшого розвитку та членства в Європейському Союзі.