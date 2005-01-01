В центрі Варшави п’яні українці побили двох поляків

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 15:216790

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На вулиці Краківське передмістя у центрі столиці Польщі – Варшави – п’ятеро українців напідпитку без причин побили 27- та 28-річних поляків. Затримані поліцією громадяни України визнали себе винними у скоєному.

Як пише «Польське радіо», 9 січня опівночі група нетверезих українців спочатку словесно образила, а потім напала на двох чоловіків. Жертв били кулаками. Потім нападники розбіглися.

Поліція, яка прибула на місце події, викликала медиків, отримала опис нападників та почала їх шукати. За декілька хвилин правоохоронці затримали підозрюваних.

Спочатку українці все заперечували, озвучуючи різні версії інциденту. Після протверезіння зловмисники у віці від 19 до 24 років визнали себе винними у скоєному. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Польщі неодноразово відбувалися напади поляків на українців. Зокрема, наприкінці травня минулого року п’яні поляки напали на будинок з українськими заробітчанами під Ґданськом та побили тих, хто там перебував.

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