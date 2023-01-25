Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Водночас в України достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише «Укрінформ».

«Від початку першої масованої ракетної атаки на нашу енергосистему ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими. Але розслаблятися дуже і дуже рано. Робота триває», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, наразі у газосховищах зберігається близько 11 млрд кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн тонн вугілля. Також НАК «Нафтогаз України» дозволено залучити грант від ЄБРР на 189 млн євро, щоб імпортувати додаткові об’єми газу.

Зазначимо, що минулого тижня Україна пройшла «екватор» зими.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок масованої ракетної атаки на українську енергосистему в суботу, 14 січня, було пошкоджено дев’ять блоків теплових електростанцій, три магістральні підстанції та повітряну лінію.