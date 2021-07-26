Міністерство охорони здоров’я України готує офіційні рекомендації щодо можливості змішування різних вакцин проти коронавірусної хвороби. У їх розробленні керуються результатами міжнародних досліджень, рекомендаціями виробників і досвідом інших держав, розповів в інтерв’ю виданню «Апостроф», головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, Національна технічна група експертів з питань імунізації вже рекомендувала змішування вакцин проти коронавірусу, тож тепер у МОЗ будуть оформлювати відповідний наказ і розробляти детальні покрокові інструкції.

«Мова йде про можливість введення другої дози препарату Pfizer/BioNTech після першої дози вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря», – розповів він.

Зазначимо, що наприкінці червня 2021 року головний санлікар зазначав, що Національна технічна група експертів із питань імунізації лише розглядає можливість змішування вакцин.

До слова, станом на сьогоднішній Україні схвалені до використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca (виготовлені в ЄС, у Південній Кореї та в Індії), Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson і китайська CoronaVac.

Навіщо поєднувати вакцини проти коронавірусу і як це діятиме?

Можливість змішувати вакцини проти коронавірусу різних виробників науковці вивчають вже не перший місяць. Це пов'язане з тим, що більшість вакцин проти коронавірусу передбачають введення двох різних доз із певним інтервалом, однак існують випадки, коли запас однієї вакцини завершиться після того, як людина отримає першу дозу цього препарату. У таких випадках є загроза залишити людину з не повністю сформованим імунітетом. Можливість для другої дози використовувати іншу вакцину, ніж для першої допоможе розв'язати проблему нестачі препарату одного виробника, а також імовірно усунути побічні ефекти від використання певних вакцин.

Деякі країни вже дозволяють вводити молоді замість другої дози AstraZeneca препарат Pfizer/BioNTech або Moderna. Таку практику застосовують Іспанія, Німеччина й Канада.

Попередні результати дослідження науковців з Оксфордського університету (Велика Британія), оприлюднені наприкінці червня 2021 року, свідчать про те, що змішування вакцин проти коронавірусу Pfizer/BioNTech і AstraZeneca також призводить до формування імунітету до коронавірусу.