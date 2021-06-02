Канада дозволила комбіновану вакцинацію проти коронавірусу. Тепер після першої дози препарату AstraZeneca жителі Канади зможуть отримати друге щеплення вакцинами Pfizer або Moderna. Змішану вакцинацію рекомендував Національний дорадчий комітет Канади з імунізації, передає CBC.

«Канада змінює свої рекомендації щодо змішування та підбору других доз Covid-вакцин та радить канадцям поєднувати в деяких випадках вакцини AstraZeneca, Pfizer або Moderna», – йдетсья в повідомленні.

Оновлені вказівки комітету ґрунтуються на дослідженнях Великої Британії та Іспанії, які вказують на те, що комбінація вакцин AstraZeneca та Pfizer є безпечною та ефективною для запобігання коронавірусу.

В Канаді більше 13 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини Pfizer, ще більш ніж 3,5 млн вакцинувалися препаратом Moderna та ще 2,1 млн – вакциною AstraZeneca.