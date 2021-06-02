Канада дозволила комбінувати різні вакцини проти коронавірусу
Жителі Канади, яким зробили перший укол вакциною AstraZeneca, можуть отримати друге щеплення препаратами Pfizer та Moderna
Канада дозволила комбіновану вакцинацію проти коронавірусу. Тепер після першої дози препарату AstraZeneca жителі Канади зможуть отримати друге щеплення вакцинами Pfizer або Moderna. Змішану вакцинацію рекомендував Національний дорадчий комітет Канади з імунізації, передає CBC.
«Канада змінює свої рекомендації щодо змішування та підбору других доз Covid-вакцин та радить канадцям поєднувати в деяких випадках вакцини AstraZeneca, Pfizer або Moderna», – йдетсья в повідомленні.
Оновлені вказівки комітету ґрунтуються на дослідженнях Великої Британії та Іспанії, які вказують на те, що комбінація вакцин AstraZeneca та Pfizer є безпечною та ефективною для запобігання коронавірусу.
В Канаді більше 13 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини Pfizer, ще більш ніж 3,5 млн вакцинувалися препаратом Moderna та ще 2,1 млн – вакциною AstraZeneca.