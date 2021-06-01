Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) в понеділок, 31 травня, зареєструвало виготовлену в ЄС вакцину AstraZeneca, для екстреного медичного застосування. Перша партія має надійти до України вже до кінця тижня.

«Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цю вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, а дозвіл на її використання дали ЄС, Велика Британія, Канада та Індія.

МОЗ очікує, що 705600 доз препарату надійдуть до України вже до кінця тижня, тобто до 6 червня. Поставка відбуватиметься в межах ініціативи COVAX.

Препаратом вакцинуватимуть другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників ООС, соціальних працівників, священиків, співробітників МВС, СБУ та людей віком 65+.

МОЗ запевняє, що другу дозу вакцини гарантовано отримають громадські діячі та люди, які вакцинувались залишковими дозами.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca розробила однойменна шведсько-британська компанія разом з Оксфордським університетом. Пізніше препарат перейменували на Vaxzevria. Препарат виготовляють у кількох країнах, зокрема у Південній Кореї та Індії (останній варіант випускається під брендом Covishield).

Для повноцінного щеплення пацієнтам вводять дві дози вакцини з інтервалом у кілька тижнів. Ефективність вакцини AstraZeneca становить 76%, але вона на 100% запобігає важкому перебігу хвороби чи госпіталізації. Для людей віком понад 65 років ефективність вакцини сягає 85%.

Якими вакцинами щеплять українців від коронавірусу

З часу початку вакцинальної кампанії, України використовує вакцини AstraZeneca(Covishield), CoronaVac, Pfizer. Станом на 31 травня першу дозу вакцини отримали 1032036 осіб, другу – 129482.