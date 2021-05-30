Лікарі перевіряють особисті дані людей перед тим,як зробити їм щеплення

У суботу і неділю, 29-30 травня, в першому в Україні центрі вакцинації населення, який облаштували на стадіоні у Львові, понад тисячу людей отримали щеплення від коронавірусу. Про це написав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

На «Арені Львів» щепили людей, які зареєструвалися у чергу через додаток «Дія». За планами вакцину мали отримати 1 тисяча людей, але вдалося вакцинувати на 41 людину більше. Щеплення робили вакциною CoronaVac (компанії Sinovac), 500 тис. доз якої доставили в Україну 26 травня.

Центр вакцинації на стадіоні «Арена Львів» буде працювати і наступних вихідних, 5-6 червня. Доїхати можна буде безкоштовно, як і цього разу.

«За наявності додаткової вакцини, розглянемо можливість розгортання таких Центрів і в інших районах міста», – написав Максим Козицький.

До слова, записатися на вакцинацію можна через додаток «Дія», або через офіційний портал МОЗ з вакцинації.