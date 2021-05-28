У приміщенні передбачено дві вакцинаційні зони та зона очікування

Центр вакцинації, який облаштували на «Арені Львів», готовий приймати перших відвідувачів. Про це у п'ятницю, 28 травня, повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. У суботу, 29 травня, тут розпочне роботу перший в Україні центр вакцинації населення. Передусім тут робитимуть щеплення від коронавірусу тим мешканцям області, які записалися в чергу через додаток «Дія». Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac (компанії Sinovac).

Добратися до «Арени Львів» можна буде безкоштовно, спеціальними автобусами, які курсуватимуть із площі Петрушевича. Автобус відправлятиметься з площі о 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, а з «Арени Львів» – об 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Фото Максима Козицького

«Центр вакцинації на «Арені Львів» готовий приймати перших відвідувачів. На вході у Центр відвідувачів зустріне адміністратор, він виміряє температуру та перевірить за списком осіб, що прийшли на вакцинацію. Охорона впускатиме людей за списками – без супроводжуючих осіб. Тому попередньо прошу: дітей, по можливості, з собою не брати. У приміщенні передбачено дві вакцинаційні зони та зона очікування. На місці чергуватиме карета швидкої допомоги», – написав на своїй сторінці у Facebook Максим Козицький.

Із 15:00 до 19:00 вакцинуватимуть осіб із додатку «Дія», першочергово старших 60 років. Також із 10:00 до 15:00 додатково вакцинуватимуть працівників ІТ-сфери, які ще не встигли зробити щеплення. Максим Козицький зазначив, що Центр вакцинації облаштували завдяки об’єднанню зусиль облдержадміністрації, міста та ІТ-кластеру Львова. За основу взяли порядок проведення вакцинації працівників ІТ-сфери.