Влада Польщі оголосила про запуск лотереї в рамках Національної програми вакцинації для збільшення темпів імунізації населення. Відповідне оголошення у вівторок, 25 травня, зробив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік, інформує TVN24.

Лотерею організовуватиме Totalizator Sportowy. Вона розпочнеться 1 липня і передбачає виграш грошових призів і гібридних автомобілів. Утім про те, як саме виглядатиме і відбуватиметься лотерея, стане відомо через два тижні.

Які призи можна буде виграти за вакцинацію від коронавірусу в Польщі

За словами Дворчика, кожний 2-тисячний вакцинований отримає 500 злотих (140 доларів), це гарантований приз. Крім того, у кожного учасника лотереї буде чотири шанси на виграш:

щотижня будуть розігруватися призи в розмірі 50 тис. злотих (14 тис. доларів), а також різні матеріальні призи (електроскутери, пальне або страхові ваучери);

щомісяця будуть розігруватися два призи в розмірі 100 тис. злотих (28 тис. доларів) а також гібридний автомобіль;

в останніх двох розіграшах – два рази по мільйону злотих (280 тис. доларів) і гібридний автомобіль.

Як пояснив Дворчік, люди, які вже зробили щеплення, також зможуть взяти участь у лотереї програми вакцинації.

«Ми вважаємо, наслідуючи приклад інших країн, наприклад США, така лотерея позитивно вплине на інтерес до програми вакцинації. На всі ці заходи ми витратимо 140 млн злотих, в першу чергу за рахунок коштів самоврядувань. Це великі гроші. Але це гроші, які покликані допомогти нам впоратися з пандемією якомога швидше, якомога швидше провести вакцинацію більшої частини населення, тому що це єдиний спосіб перемогти коронавірус», – сказав він.

Зазначимо, що Польща дозволила вакцинуватися від коронавірусу всім іноземцям. Крім того, українські заробітчани з 8 червня зможуть щепитися від коронавірусу безпосередньо на польському кордоні.

Нестандартні методи популяризації вакцинації у світі: що відомо

Аби зробити кампанії від коронавірусу ефективнішими, влада і бізнес різних країн вдаються до проведення різноманітних акцій, у яких можуть взяти участь ті, хто вакцинується від коронавірусу:

у Сербії усі щеплені або ті, хто вакцинується до 31 травня, отримають від влади по 3 тис. динарів (близько 850 грн);

в Ізраїлі за вакцинацію давали соки і продукти, а школярам – квитки на культурні чи спортивні події;

у деяких штатах США за вакцинацію можна отримати гроші або знижки на міцний алкоголь чи пиво, утім, є штати, де за вакцинацію роздають фрукти;

також у США додатки для знайомств надають додаткові можливості вакцинованим людям;

у Німеччині для вакцинованих послабили карантин.

Окремі кампанії для популяризації проводить приватний бізнес у різних країнах – від додаткових доплат аж до позбавлення премій невакцинованих.