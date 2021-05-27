У частини людей імунітет проти коронавірусу може зберігатися по кілька років після того, як вони одужали від хвороби, а потім вакцинувалися. Раніше науковці вважали, що імунітету достаньо лише на 6-12 місяців. Про це пише The New York Times з посиланням на дослідження науковців.

Результати дослідження свідчать про те, що більшості людей, які одужали від Covid-19 і згодом щепились, не буде необхідна ревакцинація найближчим часом.

Але вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, швидше за все, будуть потребувати регулярного щеплення. Також це стосується людей, які перехворіли, але у них не сформувався стійкий імунітет.

Обидва дослідження стосувалися людей, які інфікувались коронавірусом близько року тому. Відповідно до одного з досліджень, клітини, які зберігають пам'ять про вірус, залишаються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно. Інше дослідження свідчить, що В-клітини продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після першого зараження.

«Ці документи узгоджуються зі зростаючим обсягом літератури, в якій передбачається, що імунітет, викликаний інфекцією і вакцинацією проти Covid-19, довготриваліший», – зазначається в дослідженні.

За словами імунолога з Університету Рокфеллера Мішеля Нуссенцвейга, нове дослідження показує, що імунна відповідь, яка виникає після хвороби та вакцинації, настільки сильна, що може боротися з новими варіантами вірусу.

«У більшості людей, які були інфіковані і вакциновані, дійсно спостерігається приголомшлива відповідь, приголомшливий набір антитіл, тому що вони продовжують виробляти свої антитіла. Я очікую, що ці антитіла залишатимуться в організмі довго», – заявив науковець.

Відповідно, це спроситить ситуацію на ринку вацин, оскільки через те, що віруси постійно змінюються і з'являються їхні нові штами – вакцинуватися доводиться регулярно.