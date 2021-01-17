Розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей

В Україні, станом на 17 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву. Про це повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 17 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 802 стаціонарних пункти, а ДСНС – 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів», – повідомили в ДСНС.

Водночас на території Луганської області встановлено 4 пункти обігріву на базі наметів у Рубіжному, смт Станиці Луганській, смт Міловому та у Лисичанську.

Ще один модуль, де громадяни можуть зігрітися, облаштовано на КПВВ «Станиця Луганська».

Зазначається, що розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

«Упродовж доби 16 січня до пунктів обігріву звернулось 804 людини, з них 258 – до пунктів ДСНС», – зазначили в ДСНС.