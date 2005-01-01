В Україні офіційно запрацював Державний дорожній фонд

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 09:413120

До теми

В Україні офіційно запрацював Державний дорожній фонд
фото ЛігаБізнесІнформ
Володимир Омелян розказав про роботу Дорожнього фонду

З 1 січня в Україні розпочав роботу Державний дорожній фонд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«З 1 січня починає свою роботу Дорожній фонд. Вперше автодорожня галузь отримає гарантоване державою фінансування. В цьому році - це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей більше 14 млрд грн», - написав міністр.

За його словами, з понеділка, 1 січня, «Укравтодор» відповідатиме лише за 50 тис. км2 автомобільних доріг, а решту 120 тис. передаються на баланс областей з гарантованим фінансування держави з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

«Тепер кожен має право і повинен вимагати від влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ», - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що у 2017 році на Львівщині відремонтували 600 км доріг.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

За рік на Львівщині відремонтували 600 км доріг та близько 1800 соціальних об’єктів ZAXID.NET
На нові дороги в 2018 році з держбюджету виділять ₴46,7 млрд ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук