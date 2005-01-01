В Україні офіційно запрацював Державний дорожній фонд

Володимир Омелян розказав про роботу Дорожнього фонду

З 1 січня в Україні розпочав роботу Державний дорожній фонд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«З 1 січня починає свою роботу Дорожній фонд. Вперше автодорожня галузь отримає гарантоване державою фінансування. В цьому році - це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей більше 14 млрд грн», - написав міністр.

За його словами, з понеділка, 1 січня, «Укравтодор» відповідатиме лише за 50 тис. км2 автомобільних доріг, а решту 120 тис. передаються на баланс областей з гарантованим фінансування держави з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

«Тепер кожен має право і повинен вимагати від влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ», - додав Омелян.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що у 2017 році на Львівщині відремонтували 600 км доріг.