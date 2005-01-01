За рік на Львівщині відремонтували 600 км доріг та близько 1800 соціальних об’єктів

Голова ЛОДА Олег Синютка назвав 2017-ий «роком стабільності та розвитку»

У 2017 році надходження до бюджету Львівщини зросли на 33% порівняно із попереднім роком. Це дозволило збільшити видатки, зокрема у соціальній сфері. В області цього року діяли 42 програми, і їх фінансування вперше склало 1 млрд грн. Про це у середу, 27 грудня, повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час підсумкової щорічної прес-конференції.

За його словами, діяльність влади націлена на реалізацію головних цілей Стратегії соціально-економічного розвитку Львівщини, зокрема підвищення конкурентоспроможності територій та підвищення якості життя їх мешканців.

За інформацією голови ЛОДА, на Львівщині упродовж року відкрили низку нових підприємств, на яких створено 8 тис. робочих місць, а прямі іноземні інвестиції за 9 місяців поточного року склали 52 млн дол, у той час як за весь 2016 рік в область надійшло 56 млн дол. За показником капітальних інвестицій Львівщина вийшла на третє місце в Україні. Обсяги промислового та сільськогосподарського виробництв зросли на понад 5%.

За рік на Львівщині відремонтували 600 км доріг за понад 3 млрд грн, це на 100 км більше, ніж у попередньому році. Також було відремонтовано найбільшу кількість об’єктів соціальної сфери за усі попередні роки – близько 1800 об'єктів.

Проте головним здобутком року голова Львівської ОДА вважає те, що в регіоні вдалося забезпечити стабільність.

«Ми забезпечили стабільність і єдність в області, і є в цьому прикладом для усієї України. Багато речей були спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію і продемонструвати Львівщину як нестабільний регіон. Я вважаю це нашою найважливішою перемогою серед усіх позитивних речей, які відбувалися. Друге, що важливе, 2017 рік був роком розвитку для Львівщини, і згадувані показники це підтверджують», – сказав Олег Синютка.

За його словами, у 2018 рік Львівщина входить із затвердженим бюджетом та усіма обласними програмами, найближчим часом також будуть затверджені детальні переліки видатків за ними.

«У наступному році будуть збільшені обсяги фінансування мікропроектів, збільшаться обсяги видатків зі всіх джерел на ремонти доріг, видатки на ЖКГ та енергозбереження. Думаю, ми збережемо динаміку по відкриттю нових підприємств. На сьогодні є усі підстави стверджувати, що динаміка 2018 року буде кращою від динаміки 2017 року», – зазначив Олег Синютка, і додав: «Єдине, що може зашкодити, – якщо агресор рушить вглиб територій України, тоді збільшаться видатки держави на військові цілі, і можуть зменшитися видатки на соціальні цілі, в тому числі і в Львівській області».