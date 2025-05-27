Все освітнє законодавство об’єднають в єдиний Освітній кодекс України
Голова Верховної Ради дав завдання МОН розпочати роботу над цим документом
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав завдання Міністерству освіти та науки створити Освітній кодекс – єдиний нормативно-правовий акт, де будуть зведені усі закони про освіту. Таку потребу він озвучив під час виступу на конференції «Освіта нової України», пише «Освіторія».
У кодексі об’єднають в єдину, зрозумілу і логічну систему усе законодавство про освіту. Кодифікація дозволить усунути розбіжності і суперечності між різними законами про освіту та іншими нормативно-правовими актами, вважає голова Верховної Ради.
«Освіта – це та частина суспільного життя, яка точно потребує фахової юридичної законодавчої кодифікації. І український парламент готовий до цієї роботи», – наголосив спікер.
Руслан Стефанчук закликав усіх долучитися до обговорення, подати свої ідеї, зауваження, для того щоб кодекс був дієвим.