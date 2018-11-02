В Україні планують відкласти обов’язкове маркування товарів латинкою

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) має намір відкласти перехід на обов'язкове маркування продукції одиницями SI (одиниці вимірювання з використанням літер латинського або грецького алфавіту) на 2 роки – до 1 січня 2021 року.

Згідно з проектом наказу МЕРТ, ці зміни продовжать перехідний період, упродовж якого виробники мають адаптуватися до міжнародних позначень і списати залишки наявних пакувальних матеріалів, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, із 1 січня 2021 року виробники будуть повинні насамперед зазначати одиниці виміру латинкою, а вже в дужках – українською мовою. До цього моменту одиниці позначаються українською.

Документ також передбачає, що продукція, виведена на ринок до 2021 року, залишається в обороті до завершення терміну придатності без обмежень із приводу невідповідного маркування.

За даними МЕРТ, згідно з наказом №914 від серпня 2015 року, перехід на міжнародне маркування повинен був відбутися 1 січня 2019 року.

Водночас, на думку Європейської бізнес асоціації, нові вимоги до маркування спричинять значні матеріальні витрати для виробників. Там порахували, що лише для одного гравця ринку необґрунтовані витрати можуть становити кілька мільйонів гривень.

Крім того, за даними асоціації, в деяких галузях маркування продукції латиницею суперечить законодавству, яким передбачено маркування українською мовою. Зокрема, такі вимоги є для харчової продукції, кормів для тварин, ветеринарних препаратів і пестицидів.

За даними ЄБА, неузгодженість використання міжнародного маркування в деяких законах може призвести до припинення постачання кормів.

Водночас асоціація висловила подяку міністерству за відтермінування SI маркування на два роки.