В Україні за прикладом 107 країн світу планують запровадити акциз на солодкі газовані напої. Мета – запобігти неінфекційним хворобам, до яких призводить надмірне вживання цукру. Гроші від сплати податків планують скерувати на запобігання цим недугам і лікування від них, а також підтримку програми дитячого харчування у школах, повідомило у середу, 10 травня, МОЗ України.

«Україна потерпає від неінфекційних захворювань. Вони є основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Тільки постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, просто змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя», – сказано у повідомленні.

У МОЗ стверджують, що податки і різні обмеження діють у 107 країнах світу, і це дало позитивні результати.

«Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче – здоров’я наших громадян», – каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Наприклад, у Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Наразі у Верховній Раді України зареєстровані два законопроекти №9032-1 і №9033-1. Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі – 0,19 євро). Другий – визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.