Із 1 листопада психотропні лікарські засоби можна купити за електронним рецептом. До цього ці ліки продавали виключно за рецептом на спеціальному бланку форми №3.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, ідеться про знеболювальні для пацієнтів, які проходять складне лікування. Зокрема, це стосуються пацієнтів із онкологічними захворюваннями, травмами, серцево-судинними хворобами, а також тих, хто потребує паліативної допомоги.

Отримати електронний рецепт на наркотичні (психотропні) ліки можна безпосередньо на прийомі у сімейного або вузькоспеціалізованого лікаря. При цьому, щоб отримати е-рецепт на психотропні ліки пацієнт повинен обов’язково мати підписану декларацію з сімейним лікарем.

Водночас, за необхідності, на купівлю таких ліків можна отримати й паперовий рецепт на спеціальному бланку.

Після отримання е-рецепта на телефон пацієнта надійде повідомлення з унікальним кодом, який необхідно повідомити фармацевту в аптеці. Термін дії е-рецепта – 10 днів із дня виписки. Для продовження терміну дії рецепта необхідно звернутися до лікаря особисто або телефоном.

Зазначимо, що ліки з вмістом наркотичних речовим продаються лише в аптеках, що мають відповідну ліцензію.