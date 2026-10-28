В Україні посилили відповідальність за схему з «дропами»

Верховна Рада у середу, 28 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16013, який запроваджує кримінальну відповідальність за участь у схемах із так званими «дропами». За це проголосували 270 народних депутатів.

«Дропи» – це люди, які за винагороду передають іншим особам банківські картки, реквізити рахунків або доступ до них. Такі рахунки можуть використовувати для переказу незаконно отриманих коштів і приховування справжніх учасників фінансових операцій.

Закон №16013 доповнює Кримінальний кодекс новою статтею, яка встановлює відповідальність за передавання, отримання, придбання та зберігання платіжних інструментів або доступу до банківських рахунків із метою вчинення кримінального правопорушення.

Порушникам загрожує до шести років ув’язнення

Розмір покарання залежатиме від характеру порушення та обставин, за яких його вчинили. Зокрема, за свідоме передавання власної банківської картки, облікових даних або доступу до рахунку для використання у злочинній схемі передбачений штраф від 5100 до 17 тис. грн.

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За отримання, придбання, зберігання, продаж або передавання чужих платіжних інструментів чи доступу до рахунків із метою вчинення злочину загрожуватиме штраф від 51 тис. до 85 тис. грн, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Якщо правопорушення вчинять повторно або за попередньою змовою групою осіб, покарання становитиме від 85 тис. до 170 тис. грн штрафу або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Скільки «дропів» виявили в Україні?

Нові правила мають допомогти боротися з тіньовим ринком банківських рахунків, які використовують для проведення підозрілих операцій і приховування отримувачів коштів. У липні Державна служба фінансового моніторингу повідомляла, що за перше півріччя виявила майже 200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та ідентифікувала понад 12 тис. «дропів».