Фестиваль європейського кіно (EUFF) відбудеться в Україні з 18 по 24 листопада 2024 року. Його організувало представництво Європейського Союзу в Україні спільно з європейськими культурними інституціями Goethe-Institut, Institut Français та Cineuropa.

Фільми, що увійшли до програми EUFF 2024, можна переглянути онлайн. Для цього потрібно зареєструватись. Після реєстрації можна орендувати фільм безкоштовно та переглянути його в будь-який зручний час з 18 по 24 листопада.

«Фестиваль – це не лише про фільми, це про силу мистецтва та культури, яка долає географічні кордони та мовні барʼєри. Це про мистецтво, яке обʼєднує нас навколо ключових європейських цінностей: свободи, демократії, прав людини, рівності та людської гідності. Ті самі цінності, за які українці борються щоденно з російським агресором», – зазначила пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

У програмі – визначні роботи європейського кіно, зокрема фільми, що отримали нагороди на міжнародних фестивалях. Програма EUFF 2024 включає десять фільмів (ще один, «Сестринська лазня», покажуть у Києва офлайн), що демонструють різноманітний погляд на світ крізь європейську призму.

Що робити, коли немає світла? Вмикайте фільм або улюблений серіал на гаджетах! Бо навіть у найтемніші вечори онлайн-кінотеатр SWEET.TV буде поруч. Тут можна завантажити вподобані стрічки та дивитися їх будь-де навіть без світла й інтернету. Це просто, зручно і без жодних доплат!

Програма EUFF 2024:

«Небезпечні джентльмени» (Польща), режисерка Аґнєшка Дзедзич. Четверо відомих митців прокидаються в Закопане після вечірки, можливо, без пам‘яті, але з трупом на дивані. , не маючи жодного уявлення про те, хто він, чому він мертвий і чому у двері стукає жандарм. У головних ролях Марцін Дороцінський, Томаш Кот, Анджей Северин і Войцех Мецвалдовський.

«Дівчина з майбутнього» (Італія), режисерка Марта Савіна. Лія — вперта і не вписується в жорсткі рамки мислення Сицилії 1965 року. Те, що починалося як казка з Лоренцо, швидко перетворюється на кошмар, коли він бере її силою. Згідно з моральними нормами, Лія має вийти заміж за чоловіка, який її зґвалтував, щоб зберегти свою честь, прийнявши поширену традицію репараційного шлюбу. Але вперше в історії Італії вона кинеться проти всіх соціальних очікувань і розпочне особисту та юридичну боротьбу за самовизначення.

«Навчені бачити: три жінки та війна» (Німеччина, Італія), режисерка Лусія Сміт. Надихаючий портрет Маргарет Бурк-Вайт, Марти Ґеллгорн та Лі Міллер — трьох новаторських журналісток, які увійшли в історію як перші жінки-кореспонденти, що висвітлювали події Другої світової війни.

«Богема» (Чехія), режисер Петр Вацлав. Шукаючи роботу скрипаля, Йозеф потрапляє в орбіту багатої молодої жінки. Вона знайомить його з гедоністичним існуванням, вільним від релігійної нетерпимості. Йозеф отримує неймовірне замовлення: написати оперу для театру Сан-Карло.

«Мій роман із одруженням» (Люксембург, США, Латвія), анімація, режисерка Сігне Баумане. Молода Зельма, спрагла до любові та прийняття, відчуває себе неповноцінною. Її переслідують три співочі Міфологічні Сирени, і вона вирушає на 23-річні пошуки ідеального кохання та міцного шлюбу. Однак вона не знає, що її власна біологія – це потужна сила, з якою треба рахуватися. Анімаційний повнометражний фільм для дорослої аудиторії.

«Банель і Адама» (Франція, Сенегал, Малі), режисерка Рамата-Тулай Сі. Молода пара в Сенегалі змушена зіштовхнутися з неприйняттям та осудом свого відлюдного села.

«Галченятко» (Нідерланди), режисер Боудевійн Кул. Жожо, жвавий 10-річний хлопчик з непростим сімейним життям, в якому нестабільний батько і відсутня мати, знаходить розраду в покинутому пташеняті галки. Завдяки особливій дружбі, яку він будує з пташеням, стіна між ним та його батьком буде зруйнована.

«Щасливої дороги» (Нідерланди), режисер Тійс ван Мпрле. Сім’я Вербеків збирається у відпустку. Аж тут вони дізнаються, що дідусь забув сказати їм, що він смертельно хворий. Вони вирішують залишитися вдома. Кожен по-своєму реагує на дідусевий відхід, що наближається, і на зруйновані плани на відпустку.

«Зовнішні справи» (Іспанія), режисер Алберт Соле. Ми живемо в часи швидких геополітичних змін, переживаємо війни в Європі та на Близькому Сході, а також нестабільність у Сахелі. ЄС продемонстрував неабияку стійкість, але громадяни мало знають про його дипломатичні та оборонні дії. Цей документальний фільм слідує за Жозепом Боррелем, Верховним представником ЄС із закордонних справ, щоб надати погляд зсередини на врегулювання криз і побудову спільного оборонного простору, а також ознайомити з Європейською службою зовнішньої діяльності (ЄСЗД) і політикою Євросоюзу.