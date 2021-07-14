На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, на контрактну форму навчання – до 30

З середи, 14 липня, в системі Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) розпочинається подача електронних заяв у заклади вищої освіти. Про це повідомляє ДП «Інфоресурс» на своїй сторінці у Facebook.

«14 липня, стартує подання електронних заяв до закладів освіти. Зверніть увагу, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень. Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години», – повідомили в ДП «Інфоресурс».

Прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня.

На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, на контрактну форму навчання – до 30. Зараз, за даними ДП «Інфоресурс» в системі ЄДЕБО вступники на основі повної загальної середньої освіти вже створили 166999 електронних кабінетів, вступники на основі вищої освіти створили 16798 е-кабінетів, вступники на основі молодшого спеціаліста – 21125 е-кабінетів.

Реєстрація електронних кабінетів вступників в Україні почалася з 1 липня.

Також МОН запустило гарячу лінію щодо вступної кампанії, яка працює з понеділка до четверга з 9:00 до 17:00 та в п’ятницю з 9:00 до 16:00 за телефоном: 0 (800) 50 45 70.

Крім того, міністерство розробило серію відеороз’яснень щодо етапів та новацій Вступу-2021. Відеоролики доступні на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2021» та на офіційному YouTube-каналі міністерства