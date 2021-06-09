Вісім українських вишів потрапили у світовий рейтинг, серед них і Львівський університет

Вісім українських закладів вищої освіти потрапили у рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings. Загалом цього разу у переліку є 1185 вишів.

Найкращими університетами світу, що входять у топ-10, є виші США та Великобританії. Українські ж заклади вищої освіти посідають місця після 500-го. Так, найвище серед українських вишів – поміж 511-520 місцями – у глобальному рейтингу розташувався Харківський національний університет імені Василя Каразіна.

Також до рейтингу потрапили:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (601-650 місце),

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (651-700 місце),

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського (701-750 місце),

Сумський державний університет (701-750 місце),

Національний університет «Львівська політехніка» (801-1000 місце),

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001-1200 місце),

Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200 місце).

До слова, КНУ, Київська і Харківська політехніки, Харківський і Сумський університети і раніше потрапляли у цей рейтинг, щоправда, мали вищі позиції. «Києво-Могилянська академія» раніше посідала у рейтингу місце поза тисячею, а от Львівський національний університет потрапив до QS World University Rankings уперше, хоча раніше він входив у топ-20 українських університетів, за версією QS World University Rankings для регіонів.

QS World University Rankings вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Із 2004 до 2010 року він був відомий як The World University Rankings, що потім розділився на два: The World Reputation Rankings та QS World University Rankings.

QS World University Rankings складає свій рейтинг за такими показниками:

репутація в академічному середовищі (40%),

цитованість наукових публікацій представників університету (20%),

співвідношення кількості викладачів і студентів (20%),

ставлення роботодавців до випускників (10%),

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (по 5%).

За даними Міністерства освіти, в Україні є 1066 ліцензованих вищих учбових закладів, а у світі, як свідчать дані сайту statista.com, станом на липень 2020 року їх було майже 24 тисячі.