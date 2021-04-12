Кабінет міністрів дозволив найкращим іноземним закладам вищої освіти відкривати свої філії в Україні. Вони працюватимуть на підставі дозволів, які видаватиме Міністерство освіти та науки.

«Щоб стати на крок ближче до Європейського Союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти», – йдеться в повідомленні МОН в понеділок, 12 квітня.

Яким закладам не дозволятимуть відкривати філії в Україні:

юридичним особам з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта;

юридичним особам, зареєстрованих на території держави-агресора або держави-окупанта,

юридичним особам, кінцевим бенефіціарним власником яких є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Щоб відкрити філіал в Україні, іноземний ВНЗ має входити до одного з міжнародних рейтингів, а саме до QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities та посідати там не нижче 3000 місця.

Водночас не можна створювати філії університетів в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.