29 червня розпочне роботу гаряча лінія щодо вступної кампанії 2021

Для консультування щодо питань вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти та оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року з 29 червня працюватиме гаряча лінія Міністерства освіти і науки. Про це повідомили в Міносвіти.

За інформацією МОН, гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» розпочне роботу 29 червня і працюватиме до 13 серпня за безкоштовним телефоном 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

У зазначені терміни прийом та оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися за електронною поштою [email protected].

Особистий прийом громадян проводитиметься за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).

Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.

Для збільшення натисніть на зображення

Питання щодо загальної середньої освіти можна поставити за телефонами: (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.

Технічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00). [email protected], +38 (044) 290-18-13; +38 (095) 281-13-54; +38 (067) 551-24-74; +38 (093) 342-38-63

У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти також МОН радить звертатись до Державної служби якості освіти України, в якій працює окрема гаряча лінія за телефонами (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Нагадаємо, що вступна кампанія-2021 розпочнеться з 1 липня.

Які документи потрібні для вступу у 2021 році

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності. Натомість ті, хто має намір навчатися на контракті, можуть подати до 30 заяв у різні ВНЗ.

Абітурієнти мають право вступати у вищий навчальний заклад на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Загалом є два способи подачі заяви на вступ – в електронній та паперовій формі. Охочі подати документи в електронній формі можуть це зробити на цьому сайті. Він розпочне роботу на початку вступної кампанії. Натомість ті, хто хоче подати документи в паперовій формі, повинні особисто пред’явити їхні оригінали і подати їхні копії разом з заявою. Детальніше з переліком документів можна ознайомитися тут.

В умовах прийому 2021 не передбачено, що вступники повинні подавати медичну довідку. Проте в заклади вищої освіти можуть встановити додатковий перелік документів, необхідних для вступу на певну спеціальність або конкурсну позицію. Тому це варто уточнити у приймальній комісії навчального закладу.

Вступники, які проходять вступні іспити та творчі конкурси, повинні мати із собою оригінал документа, що посвідчує особу, екзаменаційний листок з фотокарткою та документ, що підтверджує право на участь у вступному іспиті.