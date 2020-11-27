Погода на території всієї України значно погіршиться вже цими вихідними. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У суботу, 28 листопада, в Україні будуть йти дощі у більшості областей. Температура повітря вдень в західних та північних областях складе +2-1, а вночі -1-3.

У східних та південних областях вдень буде +5+7, а вночі -1+6. У центрі країни вдень +3+5, а вночі 0+3.

У неділю, 29 листопада, в слід очікувати мокрого снігу на територї західних областей, зокрема, Львівської, Тернопільської, Волинської та Івано-Франківської. Дощі будуть у Закарпатській, Запорізькій та Харківській областях.

Температура повітря вдень на заході та в центрі країни вдень буде 0+1 градусів, а вночі -1-4.

Жодних метеорологічних попереджень, зокрема, щодо ожеледиці, наразі немає.